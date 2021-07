Две седмици до алтернативното събитие на лятото REBEL REBEL с програма на групите по дни

Енергични, артистични, смели и без излишни претенции – бандите, част от двудневния летен гиг са:

17 юли, събота:

Lek City Case

Jin Monic

No More Many More

Me And My Devil

18 юли, неделя:

NiB: Now in Bulgaria

TROPE

Stop the Schizo

ALI

REBEL REBEL е музикално събитие в един уикенд, което представя блестяща селекция от актуални и любими артисти, обединени около Projector Plus и простичката идея, че рок музиката има за цел да забавлява, сближава и освобождава нейната публика с бунтарски дух и чисти идеи.

Дебютът на REBEL REBEL е на 17 и 18 юли (събота и неделя) в Маймунарника, а билетите, на цена 15 лв. за един и 25 лв. за двата дни, се продават в мрежата на Eventim.bg и Bilet.bg. Хлапета до 13 години влизат без вход, но с декларация.

REBEL REBEL: https://youtu.be/jOmrLy8FNao

Събитието във Facebook за още информация и актуални новини е тук.

