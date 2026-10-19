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Държавата плаща да се преместим на село: От днес Агенцията по заетостта приема заявления

19 октомври 2026, 12:15 часа 1470 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Веселина Божилова
Държавата плаща да се преместим на село: От днес Агенцията по заетостта приема заявления

Държавата е готова да подпомогне финансово хората, които искат да напуснат големия град и да се заселят в по-малки населени места, където да работят.

От днес, 19 октомври, Агенцията по заетостта започва прием на заявления по Компонент 2 на проект "Избирам България", финансиран с европейски средства по Програма "Развитие на човешките ресурси".

Инициативата е насочена към хора, които живеят в България и искат да напуснат големите градове, за да се установят и да продължат професионалната си реализация в по-малки населени места. Целта е да се насърчи трудовата мобилност и да се улесни достъпът до пазара на труда чрез подкрепа за преместване, настаняване и транспорт до работното място, както и финансови стимули за запазване на заетостта.

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Условията

За да бъдат включени в проекта, кандидатите трябва да отговарят на определени изисквания.

Първо, към момента на подаване на заявлението трябва да имат адресна регистрация в населено място с над 50 000 жители. След одобрение е необходимо да се преместят да живеят и работят в район с под 50 000 души, като се вземат предвид данните за населението на Националния статистически институт (НСИ). Преместването се удостоверява чрез промяна на постоянния адрес, който трябва да съвпада с настоящия. Не се допуска участие при надомна работа или работа от разстояние съгласно Кодекса на труда.

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Източник: БГНЕС

В срок до 4 месеца от одобрението на заявлението кандидатът трябва да се е преместил и да е започнал работа в избраното населено място. Договор за участие в проекта се сключва след изпълнението и на двете условия.

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Колко пари отпуска държавата

Предвидената подкрепа включва средства до 480 евро за пренасяне на покъщнината на участниците и техните семейства. За облекчаване на разходите след преместването се предоставя добавка за настаняване в размер на 207,58 евро за период до 12 месеца. За същия срок са предвидени и средства за транспорт от и до работното място, когато то се намира извън населеното място по местоживеене, в размер на 4,09 евро.

Участниците могат да получат и еднократен финансов стимул при запазена сумарна заетост от осем месеца в рамките на последните 12 месеца. Размерът му се определя на базата на шест средни работни заплати за страната за съответната година, за която НСИ е публикувал данни. При преместване със семейството, когато в него има деца под 18-годишна възраст, сумата се увеличава според техния брой. За едно дете се прилага коефициент 1,1, за две – 1,2, а за три и повече – 1,3.

Заявленията се подават единствено по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, като достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (включително и облачен) или персонален идентификационен код на НАП или НОИ. Попълненият документ се изпраща до бюрото по труда в населеното място, в което кандидатът желае да се премести. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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