Като феникс от пепелта: Как възкръсна едно училище в Северозапада (ВИДЕО)

Символ на просветата и новото начало - в село Ослен Криводол направиха тържествено откриване на част от възстановената сграда на училището, закрито през 1969 година и оставено на милостта на времето.

Зад идеята за възстановяването на сградата стоят кметът и неговото семейство, чиято цел е да върнат живота в българските села и да покажат на младите ползите от живота извън града.

"Води ни това, че може едно почти разрушено село да бъде възстановено и да върви напред. Имаме голям наплив от млади хора, които търсят и си закупуват къщи тук. Искаме да построим малки къщи тук, в които хората да могат да живеят сред природата и да се чувстват добре", разказа кметът на Ослен Криводол Роман Иванов.

Макар с ограничено финансиране, идеята за възстановяване на училището и възраждане на живота в селото, се реализира с много труд, отдаденост и вяра, че всяка възродена сграда може да се превърне в център на общността и символ на надежда за бъдещето.

"2019, когато дойдох, хората не знаеха, че селото още съществува. Още тогава ми се запали фитила и се амбицирах да направя нещо, за да възродим селото като феникс от пепелта и всички да чуят за него", споделя още той.

Как изглежда сградата на училището днес и какво кара младите хора да изберат живота на село - вижте в репортажа.