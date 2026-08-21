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Пари от държавата, за да живееш на село: Перспективите

21 август 2026, 8:36 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пари от държавата, за да живееш на село: Перспективите

От 1 октомври започва вторият модул на програмата „Избирам България“. Тя обаче не е насочена само към българи в чужбина, които да бъдат стимулирани да се завърнат да живеят в България. Това заяви бившият социален министър Христина Христова. И уточни – този модул е насочен и към българи, живеещи в големи градове, които да бъдат убедени да отидат да живеят и да работят в населено място от под 50 000 души.

Да, 12 месеца държавата би плащала на такива хора за определени аспекти от избрания от тях нов живот, потвърди Христова в сутрешния блок на bTV – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Държавата дава пари, за да живееш на село: Наесен трябва да тръгне нова инициатива

Песимизъм

Скептичен съм – по времето, когато на границата можеше да те застрелят, ако опиташ да излезеш, имаше програми за възобновяване на Странджа, на Сакар. Сега България е отворена система – може би един млад човек ще предпочете безлюдно или работещо село в Германия, в Италия. Ние трябва да си оправим държавата – наскоро пътувах в едно село, където видях хора, които подпират само дувара или играят хазарт в игрални сгради. Ако няма какво друго да правиш, тогава какъв е смисълът – това е гледната точка на банкера Левон Хампарцумян.

Той напомни, че българската администрация е разточителна и че ако може някой да реализира един проект за повече пари, а не 20 за по-малко, но по-целесъобразни за развитието на даден район, ще бъде предпочетен първият вариант. Виждаме спортните съоръжения, които се построиха по някои села, каза Хампарцумян. В това отношение Христова се включи с предупреждение, че следва да се обърне внимание на местните данъци и такси.

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Миграция завръщане живот на село "Избирам България" вътрешна миграция
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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