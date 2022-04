Ексклузивната колекция уиски The Macallan Red Collection отново покорява България

След като през юни 2021 г. у нас бяха представени двете най-продължително отлежали бутилки от серията, сега ценителите на качественото уиски отново имаха възможността да се докоснат до още две бутилки от иконичната колекция – 40-годишен The Macallan Red Collection и 50-годишен The Macallan Red Collection. Ексклузивната тематична вечер събра любителите на най-колекционираното уиски, а специален гост беше посланикът на бранда Анна Метаксас. Акцент в събитието бе представянето на новите две бутилки за България от The Red Collection – селекция сингъл малц уиски, вдъхновена от изключителните традиция и наследство на The Macallan.

В сърцето на The Red Collection са The Macallan 40 Years Old, The Macallan 50 Years Old и The Macallan 60 Years Old – едни от най-редките уискита на дестилерията, които се продават в ограничени количества по целия свят. С течение на времето към тях бяха добавени и още специални издания като The Macallan 74 Years Old, The Macallan 71 Years Old и The Macallan 78 Years Old. Изключително редките сингъл малц уискита са събрани в колекция на най-отлежалите предложения на дестилерията, а общата пазарна стойност на двете бутилки, представени в The Residence Exclusive Club – The Macallan 40 Years Old и The Macallan 50 Years Old, е над 100 000 лева.

Вдъхновена от символиката на червения цвят в историята на марката, The Red Collection представлява прецизно подбрана селекция от уискита във възходящ ред на годините на отлежаване. Червеното има дълбоко и дългогодишно значение за дестилерията, което започва с Alexander Reid – фермера и учител, който я основава през 1824 г., чиято фамилия означава „червеният“. През 1903 г. пък собственикът Roderick Kemp стартира линията The Macallan Choice Old, с етикети в червено, за да се различава от останалите продукти на пазара, които традиционно използват черно мастило. Почти осем десетилетия по-късно – през 1980 г., червеният цвят е използван отново при лансирането на най-отлежалите за времето си уискита The Macallan, а тогавашният президент на компанията Allan Shiach, връзва червена панделка на бутилките, за да обозначи по този начин тяхната възраст и стойност. Тримата са главни герои в специално създадения авторски анимационен филм, посветен на The Red Collection, изработен специално за колекцията в колаборация с популярния испански художник и илюстратор Javi Aznarez.

Дестилерията дари и изключително рядък сет от The Red Collection, който беше продаден на търг в Sotheby’s за невероятните $975 756, а приходите от него бяха предназначени за благотворителната организация City Harvest, която предоставя храна на нуждаещи се хора в Лондон.

Всяка от бутилките в колекцията е ръчно подбрана, като първите три са подписани от Kirsteen Campbell – Master Whisky Maker на The Macallan и първата жена, която заема тази позиция в почти 200-годишината история на дестилерията, а специалните издания 71, 74 и 78-годишен The Macallan са подписани от Sarah Burgess – Lead Whisky Maker на дестилерията.

След невероятната вечеря в рамките на събитието, в която всяко ястие беше майсторски комбинирано с подбрано уиски от The Macallan, гостите се потопиха в изисканата атмосфера на The Residence Exclusive Club в компанията на Хилда Казасян квартет, невероятните шоколадови творения на шеф Ради Стамболов и The Macallan.

Брандът и дистрибуторът му за страната – Кока-Кола ХБК България, обещават още много изненади за всички колекционери и ценители.