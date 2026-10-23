Експерт по национална сигурност обясни какви са грешките на НСО в случая с Колтуклиева

Охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип. Това обясни експертът по национална сигурност доц. Милен Иванов в ефира на БНР след като вечер служител на НСО блъсна и повали на тротоара журналиста Соня Колтуклиева. Той обясни, че първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата, е шофьорът да заключи вратата.

ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

"Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група. В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняемото лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал", обясни експертът.

Доц. Иванов посочи и друга грешка на охраната. "Охранителят, като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна, или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резулатът е ясен – лицето, върху което той въздейства – журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая".

Според него това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. "Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни доц. Иванов.

ОЩЕ: Председателят на НС Михаела Доцова с обяснение как така неин охранител повали Соня Колтуклиева

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин. "По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.

ОЩЕ: След като НСО преби Соня Колтуклиева: Андрей Гюров поиска оставка на началника им

По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО. "Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", коментира доц. Иванов.

Интересен факт - Иванов е брат на Асен Иванов, директор "Новини, актуални предавания и спорт" в bTV.