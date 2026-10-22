Председателят на НС Михаела Доцова с обяснение как така неин охранител повали Соня Колтуклиева

Искам да изразя своето дълбоко съжаление от това, което се случи - това е абсолютно недопустимо. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова, която отиде в прокуратурата след като по-рано тази вечер служител на НСО блъсна и повали на тротоара Соня Колтуклиева - едно от най-известните имена в българската медийна среда, представител на ПИК - ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Опитах се да отида във ВМА - разбрах, че тя е тук, затова и аз съм тук, за да се опитам да говоря лице в лице с нея, каза още Доцова, като от нейните думи излезе, че двете са разговаряли. А за реакцията на НСО, председателят на парламента заяви, че службата действа по определени протоколи при охраната и Доцова не можела да определя и да казва на охранителите какво да правят. "Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, и аз се стресирах. Колегите затвориха вратата и колата тръгна", каза още председателят на НС, която обясни, че не разбрала какво станало впоследствие т.е. не видяла как охранител на НСО е блъснал Соня Колтуклиева - ОЩЕ: ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО

Отговарят ли думите на Доцова на фактите - вижте видеозаписа:

"Не стига, че се случи, но и се случи към жена. Ще искам от НСО да предприемат възможно най-строгите мерки. НСО е самостоятелна служба, не мога да ѝ нареждам", добави Доцова.

"Не мога да дам оценка, НСО трябва да каже, не съм аз човекът", оправда се де факто говорителят на властта Антон Кутев при въпрос какво мисли за случилото се със Соня Колтуклиева.

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Оставка?

На въпроси ще подаде ли оставка, Доцова замълча и прекъсна изявлението си пред медиите.

Оставката на председателя на парламента вече беше поискана от следните политически лидери - ВИЖТЕ ОЩЕ: