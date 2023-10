И "България Еър" анулира полети от и до Тел Авив

ОЩЕ: Авиокомпании отменят полети от и до Израел



Оттам уточняват, че отмяната се налага заради засилените мерки за безопасност във въздушното пространство над Израел с оглед гарантиране сигурността на всички пътници, пилотите и кабинния екипаж на авиокомпанията.

"Бихме искали да ви уверим, че националният превозвач продължава да търси начини за превоз по редовната си линия на сънародниците ни зад граница и чуждите граждани, желаещи да напуснат страната", посочва от "България Еър".

Към момента полетът до и от Тел Авив на 12 октомври (четвъртък) е планиран за изпълнение без промяна в разписанието.

ОЩЕ: Пълна обсада на ивицата Газа: Нареждане на израелския министър на отбраната



"България Еър" позволява безплатна промяна по всички закупени билети за пътуване до и от Тел Авив до края на октомври, като новоиздадените билети трябва да бъдат в рамките на една година.

Националният превозвач поднася своите извинения на пътниците от засегнатите полети, посочват от "България Еър".

Ракетен обстрел е имало близо международното летище “Бен Гурион” в Тел Авив.

An missile attack is reported in the area of Ben Gurion Airport near Tel Aviv. pic.twitter.com/K8mpyJ6kb4