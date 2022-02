"Индекс на демокрацията": България зад Суринам и ЮАР, но преди Хърватия и Румъния (ГРАФИКИ)

Страната ни е с 10 места пред съседна Сърбия и с 20 пред Република Северна Македония. За сметка на това с по-добри показатели от нашата страна на Балканите има само Гърция, класирана на 34-о място.

За сравнение спрямо 2020 година обаче България се е смъкнала с едно място по-надолу. Докладът слага страната ни в една група със страни като Унгария и Полша, чиито "оценки също леко спадат".

От изданието посочват още, че България "бележи спад в категорията функциониране на управлението през 2021 г., тъй като страната три пъти произведе парламентарни избори, за да преодолее политическата парализа, и беше управлявана предимно от назначени служебни правителства".

