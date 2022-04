Иван Бакалов: На какво ми напомня сегашната война...

"Общественото мнение винаги преобладаващо е на страната на по-слабия, когото бият. И винаги се разделя на два отбора като привърженици на футболни отбори. Така се получи абсурд - запалянковци се радваха на всеки вкаран гол от Аржентина – воения режим на ген. Галтиери. Той потопи 6 кораба на Великобритания. Тя от своя страна свали една трета от самолетите на Аржентина и потопи флагманския им кораб, купен втора ръка от САЩ от Втората световна война. Запалянковците четяха вестници и брояха всеки свален самолет и потопен кораб. Великобритания се разгневи на Франция, че продала на Аржентина (преди войната) изтребители "Мираж" с ракети "Екзосе" за морски цели – с които потапяха английските кораби.

Великобритания, разбира се, победи и си взе островите, на които все още живеят 3 хил. души и N на брой птици и пингвини. Войната или конфликтът (и тогава има разнообразна терминология) продължава 74 дни. 255 убити англичани, 649 убити аржентинци (повечето моряци от потъналия флагмански кораб "Ген. Белграно"). „Нищо работа”, в сравнение със сега...

"Пинк Флойд" издаде албум "Final Cut". В него се пееше:

"Махни си мръсните ръце от моята пустиня...

...

Брежнев взе Афганистан,

Рейгън взе Бейрут,

Галтиери взе британския флаг

И Меги, за да го накара да го върне...

...Jesus, Jesus, what's it all about?

В следващите години 300 британски войници, участвали в операцията, се самоубиват – post war syndrome – повече, отколкото са жертвите във войната. 300 или 500 души са статистика. Сегашните хиляди и десетки хиляди души пак са статистика.

Броим въздушни удари, потопени кораби. Гол. 3:2, 5:4...

Поколението на компютърните игри харесва това. Само че в реалността не ни остават още два живота", допълни той.