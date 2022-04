Kaufland България с трима ментори в юбилейния „Мениджър за един ден“

Kaufland България е част от юбилейното издание на „Мениджър за един ден“, което тази година ще се проведе на 10.05. и ще е под мотото: „Силата на един екип“. Мениджъри и ръководители в отдели логистика, маркетинг, управление на кампании и дигитални комуникации на най-голямата компания в сектора на модерната търговия у нас ще бъдат в ролята на домакини и ментори на младежи, които имат интереси в тези сфери на бизнеса.

Събитието ще се проведе в онлайн формат за втора поредна година и компанията ще даде възможност на участници от различни точки на страната да работят в група в рамките на един ден, да анализират и обсъждат информация и заедно да разработват проект по зададен казус. Представителите на Kaufland ще споделят успешни практики, примери и инструменти от работата в съответните области и ще ръководят разработването на проекта от младежите.

Kaufland България става част от инициативата „Мениджър за един ден“ през 2019 година, осъзнавайки своята роля като един от най-големите работодатели с екип от 6500 души и своето влияние на пазара на труда в страната. Всяка година компанията споделя опит чрез специалисти в различни направления, като през 2021 денят на участниците бе посветен на обучение и практика в управлението на човешки ресурси, работодателска марка и корпоративни комуникации.

Kaufland България показва традиционна ангажираност в редица партньорски програми и събития, които са насочени към младежи и тяхното обучение и менторство, предприемачество и иновации. Компанията има устойчиви отношения с образователни институции и организации, сред които са УНСС, СУ, Аграрен Университет в Пловдив, Junior Achievement, Тийноватор, Mentor the Young, Софийски фестивал на науката, Музейко, Panda Labs на WWF, Bulgaria Wants You и други.

Kaufland развива и собствени програми за обучение и практика във всички свои структури. Една от най-популярните е програма за дуални ученици, която дава възможност на завършващите средното си образование млади хора да получат и професионална подготовка. В нея до момента са включени гимназии от София и Перник, с планове за развитие и във Варна, Велико Търново, Русе. Друга инициатива, разработена за летните ваканционни месеци на учениците е практикантска програма. Вече пет години близо 100 пълнолетни ученици преминават през нея всяко лято чрез работа в хипермаркетите на Kaufland в редица български градове.

"Управители на бъдещето" е името на 12-месечна програма за кариерно развитие на Kaufland за завършващи студенти, с малък или без никакъв професионален опит, които могат да стартират едногодишно обучение в компанията, преминавайки през различни структури и отдели, след което да са готови за експертна или ръководна позиция в нея. През периода на обучение по програмата те са на постоянен трудов договор и получават атрактивно заплащане.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.

Повече за „Мениджър за един ден“ (Manager for a Day) можете да намерите на Регистрация | Ученици/Студенти (jabulgaria.org). Записването за участие е отворено до 21.04.2022.