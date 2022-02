Kaufland България ще подкрепи менторство и споделяне на добри работни практики в рамките на “Mentor The Young 2“

Второто издание на “Mentor the Young” стартира на 1-ви февруари с кампания по набиране на кандидати за участие, като потенциалът на програмата е да обхване до 130 младежи и техните ментори. Участниците ще започнат своето обучение от 06.03. и до началото на юни 2022 година ги очаква динамична образователна програма, събития, уъркшопи и персонално менторство от експерти в различни области.

Три месечната безплатна менторска програма е инициирана от AEGEE - една от най-големите европейски студентски организации - и целта й е да свързва будни младежи от 18 до 25 годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи с поне 5-годишен опит. У нас стратегически партньори от сферата на образованието са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Американски университет в Благоевград и ABLE Mentor.

Младежите могат да кандидатстват за участие в програмата на mentortheyoung.com/mentees до 21-и февруари, а желаещите да бъдат техни ментори - на mentortheyoung.com/mentors до 6-и февруари. Сформирането на индивидуални менторски двойки се осъществява на база примерните цели на всеки младеж, който е заявил желание за участие.

Тази година официалното обявяване на двойките ментор-студент ще се случи на откриващото събитие на 6-и март, след което участниците ще заложат лични, професионални и предприемачески цели на обучението в три направления – менторство, образование, общност. На тяхна база през юни ще бъдат отчетени и резултати, които двойките са постигнали в съвместната си работа.

Лектори от Kaufland България ще водят онлайн обучения, свързани с бизнеса и общностите, със социално-отговорни кампании и политики, както и с кариерно ориентиране и развитие. От 2021 година, когато бе първият сезон на “Mentor the Young”, Kaufland е единствен представител на сектора на модерната търговия и основен партньор на инициативата, която цели да свърже будни и активни студенти и младежи с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи.

Темата за кариерното развитие на младите хора в страната е в дневния ред на компанията години наред, през които най-голямата търговска верига у нас е инициатор на собствени кариерни програми за младежи. Дуално целогодишно обучение за ученици 11-12 клас, програма за лятна практика за завършващи ученици, 12-месечен проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето", насочен към младежи с малък или без професионален опит, стартиращи едногодишно обучение в компанията - са само част от примерите за инициативи в подкрепа на професионално прохождащите млади хора в страната.

Kaufland България има традиции и в осъществяването на редица партньорски програми, които са насочени към развитие на образование, предприемачество и иновации за младежи. Сред партниращите на компанията институции и организации са Аграрен Университет Пловдив, УНСС, Софийски университет, Тийноватор, Junior Achievement, Клуб на талантите, To The Top Agency, Софийски фестивал на науката, Музейко, Национална мрежа за децата, Panda Labs на WWF, Bulgaria Wants You и др.

Повече информация за “Mentor the Young” вижте на: mentortheyoung.com.