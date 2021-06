Kaufland България завърши трета учебна година на програмата си за дуално обучение

Със завършването на учебната година 20 ученика от НФСГ, София (Национална финансово-стопанска гимназия) и ПГИ, Перник (Професионална гимназия по икономика) завършиха и дуалното си обучение по програма на Kaufland България. Настоящата 2020/2021 е трета поредна учебна година за партньорството на компанията с няколко български учебни заведения.

Общо 40 са учениците, които през 2020/2021 учебна година се включиха в рамките на програмата за дуално обучение на Kaufland. Плановете за следващата учебна 2021/2022 година включват участието на нови 13 ученика от 11 клас на гимназиите, с които компанията традиционно си партнира. Kaufland България ще добави в програмата за дуално обучение и Варненска Търговска Гимназия „Георги С. Раковски“ - с други 10 ученика от 11 клас през учебната 2022/2023 година. Следваща стъпка по развитието на програмата ще обхване и градовете Велико Търново и Русе.

В рамките на тази програма учениците придобиват лични и професионални умения в реална работна среда, като съчетават практика в хипермаркет на Kaufland с учебните си занимания. Това им дава възможност да опознаят отблизо процесите в един от най-динамичните сектори на модерната търговия, както и да бъдат част от сплотения екип на водещата компания в ритейл сектора, налагаща стандарти за високо качество на обслужване на своите клиенти. Сред основните практически дейности на дуалните ученици са активната комуникация с клиенти, регулярни проверки на свежестта и качеството на предлаганите продукти, контрол на сроковете на годност и поддръжка на безупречния вид на хипермаркета.

„Кауфланд ме научи на доста неща и съм благодарен за това! Най-важното е, че ме научи какво е да работиш в голям магазини от този мащаб и как се изкарват пари. Научи ме да се държа учтиво с клиентите. Това е нещо ключово - дори и да не можеш да помогнеш веднага, важно е да си любезен и това се оценява. Благодаря и на колегите, които ми помогнаха с обучението ми в Kaufland!“, споделя Борислав Спасов, ученик от 12-ти клас в НФСГ, който завърши програма за дуално обучение на търговската верига.

Наред с практиката в хипермаркет, в Kaufland дуалните ученици получават специално разработен спрямо техните нужди обучителен план, в който те имат възможност да преминат през редица онлайн обучения, насочени към надграждане на техните лични и основни професионални знания и умения.

За ефективното усвояване на практическите знания на учениците се грижат 28 опитни служители на компанията. В ролята си на ментори те отговарят за въвеждането на учениците в работата, разпределението на техните ежедневни задачи, определянето на работния им график и оценяването на представянето им. Всички дуални ученици са равноправни служители на Kaufland – те получават трудово възнаграждение и имат достъп до социалните придобивки, които компанията осигурява на своя екип.

„В Кауфланд научих какво е истинска работа и с колко труд се изкарват парите.“, разказва Кристияна Ангелова, която наскоро завърши 12-ти клас в НФСГ и дуалното си обучение в компанията. „Изключително благодарна съм, че попаднах в Кауфланд и станах част от големия екип. Плановете ми са след 12-ти клас са да продължа образованието си, но бих препоръчала моя филиал (Витоша) на други ученици, които имат желание да се включат в такова обучение. Сега Кауфланд е любимото ми място за пазаруване, но предполагам това се дължи на страхотните служители и управителя на филиала ни.“, допълва тя.

Kaufland България развива програмата си за дуално обучение от 2018 година насам. С мащабния проект компанията цели да създаде възможности за ранно кариерно развитие на младежи. Всяка година между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на Kaufland. Вече трета година компанията провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“. От една година Kaufland провежда и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества. Някои от най-гледаните теми в поредицата са: «Как да изградим и поддържаме портфолио от качествени продукти?», «Да поговорим за Digital. Възможности, успешни практики и смели решения», «Брандът „АЗ“? Или как да позиционираме себе си като личности и професионалисти», «Един ПР може ли? Или кои са митовете на ПР професията.»