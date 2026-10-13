Kaufland инвестира над 1,7 млн. евро в модернизация на магазина си в Монтана

Нова пекарна, допълнителни каси на самообслужване, обновена хладилна техника и разширен To Go асортимент очакват клиентите

Kaufland България инвестира 1,72 млн. евро в модернизацията на своя хипермаркет в Монтана на бул. Трети март 139. След обновяването магазинът предлага активен асортимент от близо 20 000 артикула и редица подобрения за по-удобно, по-бързо и по-добре организирано пазаруване.

Сред основните промени е изграждането на нова пекарна на главния коридор, оборудвана с регал за хляб по най-актуалния стандарт и допълнителен трети конвектомат за печене. В магазина е разширен и To Go асортиментът с над 40 нови артикула, който включва разнообразни готови за консумация храни и напитки предназначени за бърз обяд, закуска или вечеря. Клиентите вече могат да закупят на място и прясно изпечено пиле на грил.

Модернизацията обхваща и пълна подмяна на хладилната техника във филиала и хладилните помещения. Въведена е нова насочваща система при хладилните мебели, която улеснява ориентацията на клиентите и прави пазаруването по-интуитивно.

За по-бързо обслужване в хипермаркета са добавени и две допълнителни каси на самообслужване. Новост е и дигиталният монитор в предверието, чрез който клиентите ще могат да получават информация за текущи и предстоящи предложения.

Клиентите на магазина в Монтана ще се радват и на разширен асортимент от специализирани протеинови и безглутенови продукти. При охладените е увеличен протеиновият асортимент с 27 артикула, а в неохладената зона са обособени ясни позиции за безглутенови продукти със над 140 артикула и протеинов асортимент с над 130 артикула.

Специален „магазин в магазина“ ще открият всички любители на марката „Parkside” в зoнaтa зa нexpaнитeлни cтoĸи. Там мoгaт дa бъдaт нaмepeни изобилие от инcтpyмeнти и aĸcecoapи зa дoмaшнaтa paбoтилницa, ĸaĸтo и cпeциaлизиpaни пpoдyĸти зa гpaдинaтa.

Хипермаркетът предлага и удобна зона с допълнителни услуги, която има за цел да предложи на потребителите всичко необходимо за ежедневието, спестявайки им време и усилия. Сред партньорите в обекта са Vivacom, A1, EasyPay, SDI, Sopharmacy, Inmedio, „Традиция“ с предложения за готвени ястия, както и банкомати на UniCredit и DSK.

В следващ етап е планирано и изграждането на склад за амбалаж с площ 97 кв. м, който ще подпомогне по-добрата организация на обслужващите процеси в магазина.

С модернизацията на магазина си в Монтана Kaufland България продължава последователната си стратегия за обновяване на филиалите си в страната.