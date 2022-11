Консулството ни в Истанбул: Няма пострадали българи при атентата

"В непрекъснат контакт сме с местните власти. Важното е, че към момента няма данни за пострадали български граждани, няма позвънявания на нашите дежурни телефони. Следим изключително внимателно обстановката с всички средства които са ни налични. При нова информация ще информираме официално", заявиха от консулството ни пред bTV.

Също така потвърдиха, че вероятно става въпрос за взривяване на бомба, пренасяна в чанта или сак.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw