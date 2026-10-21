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"КС обяви за противоконституционни промените": Омбудсманът успокои, че новите правила за стажа при 4-часовия работен ден отпадат

21 октомври 2026, 9:57 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"КС обяви за противоконституционни промените": Омбудсманът успокои, че новите правила за стажа при 4-часовия работен ден отпадат

Конституционният съд (КС) окончателно се произнесе срещу промените в Кодекса на труда. Решението му се отнася до начина на изчисляване на трудовия стаж и трябваше да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

През юли властта реши трудовият стаж вече да се се определя на база календарни дни, а да се изчислява пропорционално според реално отработените часове. Това засягаше най-много хората на 4-часов работен ден. С решението на КС обаче тази промяна отпада.

"Конституционният съд уважи искането ми и обяви за противоконституционни промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов начин за изчисляване на трудовия стаж. Оспорих тези текстове, защото засягат пряко трудовите права на стотици хиляди граждани, а бяха приети чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет", написа омбудсманът Велислава Делчева.

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С промените трудовият стаж вече трябваше да се изчислява пропорционално на отработените часове. Досега за един ден трудов стаж се признаваше и работа от поне 4 часа при стандартен 8-часов работен ден.

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"Това има пряко отражение върху платения годишен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и върху други права на работещите. Според публикуваните данни промените можеха да намалят отпуските на близо 240 000 души", уточни омбудсманът.

"Конституционният съд прие аргументите, с които сезирах институцията, че подобни изменения нямат място в Закона за държавния бюджет и начинът, по който са приети, противоречи на Конституцията. За мен това решение е важно, защото трудовите права на гражданите трябва да бъдат защитени, а промените в законодателството, които ги засягат, трябва да се приемат при спазване на Конституцията", категорична е тя.

"И Конституционният съд доказа антисоциалния характер на правителството на Радев. Конституционният съд отмени като противоконституционни текстове в Закона за бюджета, с които се посягаше на трудови права. В Закона за бюджета се променяше Кодекса на труда. Ограничаваше се изчисляването на трудовия стаж за непълно работно време. Удряха се работещите хора. Тази несправедливост е поправена", написа и Корнелия Нинова.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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