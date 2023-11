Купуваме БТР-и за 2,6 млрд. лева: Защо поскъпнаха с 422 млн. лева? (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

Той припомня, че в началото на годината от Сухопътни войски е извършен анализ на получените предложения за бойни и специални машини Stryker ("Страйкър") от офиса за отбранително сътрудничество към посолството на САЩ. Според тази информация цената на общия пакет от 195 броя бойни и спомагателни машини, ремаркета, бойни припаси, оборудване обучение, логистична поддръжка, административни разходи и транспорт е 968 178 208 долара (1 780 576 542лв.) без ДДС. Още: НС одобри купуване на "Страйкъри" от САЩ за 2.5 млрд. лева



"Внесеният от Министерски съвет проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальон ни бойни групи от състава на механизирана бригада" предвижда закупуване на 198 бойни и спомагателни машини, КИО, тренажори, работилници, първоначални резервни части и консумативи и т.н. Проектът е на обща стойност $1,210,000,000.00 (2 202 200 000 лв., изчислени при щатския долар S1 =1.82 лв.) без ДДС и се основава на предварителна информация за Letter of Offer and Acceptance - BU-B-UCP. Същото е получено официално на 26.09.2023 r. или пет дена след решението на Министерския съвет", пояснява Гаджев.

И допълва, че на основание посочената цена (968 178 208 долара, или 1 780 576 542 лв. – б. р.) е взето решение да се изпрати искане за обвързваща оферта до САЩ (LOR for LOA). Оше: Стефан Янев: Българската армия има нужда от бойни бронирани машини



"Видно от горепосоченото между двете предложения има увеличение в размер на 422 млн. лв. При въпрос по време иа разглеждането на проекта в бюджетна комисия от МО (министерството на отбранта) е отговорено, че разликата между Р&А (цени и наличности) и LOA (оферта и проектодоговор) е незначителна. Очевидно това не е така. Тя би могла да се дължи на допълнително заявено оборудване от страна на МО, както и на включеното индустриално сътрудничество в LOR за LOA", добавя народният представител. И пита на какво се дължи тази разлика.

Защото първоначално не питаме за всичко

Отговорът се върти около това, че предварителната информация е непълна тоест не се уточнява колко ще струва всичко необходимо, а само една, макар и по-важна част - така било питано от българска страна.

Министър Тагарев е отговорил, че през месец май 2022 г. Министерството на отбраната е изпратило до правителството на САЩ писмо-заявка за цени и наличности (Letter of Request for Price&Availability - LOR for P&A за придобиване на бойни и специални машини от фамилията Stryker. Поискана е информация за конкретни образци техника и въоръжение, също и ценова информация за необходимото комуникационно оборудване за тях. Още: Премиерът обясни защо купуваме американски БТР-и, а не български



"Отговорите на писмо-заявка за цени и наличности (LOR for Р&А) не се считат за официална оферта на американското правителство. Те се базират на налична финансова и логистична информация от предишни договори на Въоръжените сили на САЩ. Правителството на САЩ изрично обръща внимание, че информацията, предоставена в Р&А, следва да се използва от потенциалните купувачи само за целите на планирането. Обикновено в Р&А не се включват суми за интегриране на нестандартно оборудване, доставката и инсталацията на отделни допълнителни елементи, обучението, системите за проверка, съпровождащата литература и др. за интегриране на нестандартно оборудване, доставката и инсталацията на отделни допълнителни елементи, обучението, системите за проверка, съпровождащата литература и др.", гласи част от отговора на Тагарев. Още: Свиленски: Тагарев е вреден, трябва да напусне правителството



Той е обяснил, че в изпратеното писмо-заявка за цени и наличности не е включено искане за индустриално сътрудничество, хардуер и софтуер за системата за командване и управление, съответно то не е включено в отговора на американското правителство. Не е включено също и специализираното медицинско оборудване, тъй като е преценено, че то е специфично за страната и ще бъде доставено от купувача.

"В началото на месец февруари представители на структурата, изготвила отговора на писмото-заявка за цени и наличности - Командването за подкрепа в областта на сигурността на армията на САЩ (United States Army Security Assistance Command - USA SAC) и представители на фирмата производител General Dynamics Land Systems - Canada (GDLS-C), са разяснили пред представители на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и Командването на Сухопътни войски какво е включено в документа. Изрично е посочено, ако Министерството на отбраната проявява интерес за изпълнение на проекти за индустриално сътрудничество, правителството на САЩ е готово да включи тези дейности в бъдещия договор, а от фирмата производител на машините от фамилията Stryker са предложили четиристъпков модел за неговото изпълнение", уточнява още министърът.

След проведени срещи и разговори са поискани няколко допълнителни дейности и оборудване:

бойните и спомагателните машини от фамилията Stryker да се асемблират (сглобяват) в "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД

хардуер и софтуер за системата за командване и управление, както и допълнително количество радиокомуникационно и информационно оборудване;

специализирано медицинско оборудване, с каквито са оборудвани медицинските автомобили, използвани в армията на САЩ;

допълнителна бронезащита за всичките 183 бойни и спомагателни машини от фамилията Stryker (в отговора на писмото-заявка за цени и наличности е включена само решетъчната броня (SLAT Armor) за защита от кумулативни снаряди на 107 машини - 90-те бойни и 17-те за разузнаване);

интеграция на противотанковите ракети Javelin на куполите на бойните машини;

замяна на типа купол на разузнавателните машини поради невъзможност (от гледна точка на разполагаемото пространство) да се монтират всички искани от нас системи (за оптично и радиолокационно разузнаване) при запазване на купола на бойните машини. Поради тази причина, по препоръка на програмния офис, куполът на разузнавателните машини е заменен с друг, притежаващ по-късо 30 мм оръдие и интегрирана противотанкова система Javelin;

интегриране в разузнавателните машини на системи за връзка в реално време с безпилотни летателни системи и/или самолети F-16.

специфицирано е оборудването за оптично и радиолокационно разузнаване, както и интеграцията му с купола на машината (а не само за събиране и предаване на разузнавателна информация в реално време), както и наличието на безпилотни разузнавателни средства;

увеличаване на оборудването за инженерните машини, като по типове, така и по количество.

Впоследствие са променени броят и типът на спомагателните машини - от 12 на 15, редуциран е броят на някои от първоначално предложените машини и са добавени 6 специализирани горивозареждащи машини. Увеличен е и броят на полевите работилници от 2 на 3. Включено е допълнително обучение.

Основните разлики между стойностите в двата документа (Р&А data и LOA) са:

В цената на бойните и специалните машини, където е включено индустриалното сътрудничество (средствата, предвидени за трансфер на техническа документация, специализирано оборудване и обучение за "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, както и оказване на техническа помощ от страна на производителя в процеса на асемблиране и тестване на машините в България) - приблизително 70 млн. щатски долара; В цената на цялостното радио-комуникационно и информационно оборудване - приблизително 50,6 млн. щатски долара; Допълнителната бронировка за всичките 183 бойни и специални машини от фамилията Stryker - приблизително 48 млн. щатски долара (при 9,6 млн. щатски долара само за решетъчна броня за 107 бр. машини по Р&А); Цена на оборудването за разузнавателните машини - приблизително 33 млн. щатски долара; Интеграция на ракетите Javelin - 11,2 млн. щатски долара; Доставка, интеграция, резервни части и обучение за новите куполи за разузнавателните машини - 31,5 млн. щатски долара; Увеличение на броя и типа спомагателни автомобили и полеви ремонтни работилници - приблизително 4 млн. долара; Стойността на оръдието Bushmaster ХМ813 (за бойните машини) - 33 млн. щатски долара, като тази стойност не е изрично посочена в отговора на запитването за цени и наличности; Увеличение на броя и типа оборудване за минно почистване - приблизително 6,5 млн. щатски долара (общо 36 бр. от 5 типа оборудване за приблизително 9,9 млн. щатски долара по LOA, при 3,4 млн. щатски долара по Р&А за 18 бр. от два типа); Увеличение на сумите, предвидени за обучение - приблизително 8 млн. щатски долара.

