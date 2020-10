Лидл България с отличие от Employer of Choice Awards

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България, спечели престижното отличие „Посланик на работодателска марка“ на Employer of Choice Awards. В дебютното издание на конкурса за България се включиха общо 77 уважавани работодатели, които бяха номинирани в 12 категории и оценени от независимо жури с експерти с богат международен опит от цял свят. След техния вот 13 победители бяха отличени и получиха първите призове Employer Of Choice Awards.

„Тази награда е изключителен повод за радост. За мен е чест да получа отличие в конкурс с международно признание като Employer of Choice. Вече 10 години в Лидл България вървим напред и държим фокусът ни да бъде винаги върху развитието на хората и бизнеса по отговорен и вдъхновяващ начин. Изграждането на силна лидерска култура и работодателска марка, която да подобряваме непрекъснато, са целите, които следваме всеки ден и които днес ни носят редица признания“, споделя Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. „Целта на Employer Of Choice Awards е да предостави поле за изява на компаниите, които имат проекти в сферата на човешките ресурси, за да ги покажат и да бъдат признати. България има страхотен потенциал за развитие и с реални примери показахме заедно, че у нас компаниите умело се грижат, управляват човешкия ресурс и работодателска марка. Носещи международно признание, наградите Employer Of Choice Awards са повод за гордост за всяка компания победител“, коментират организаторите на Employer Of Choice Awards.Лидл България работи за изграждането на силна работодателска мярка от 2016 година насам. Успехите на компанията в тази посока се отразяват пряко във високата удовлетвореност на служителите, която се измерва регулярно чрез обхватно вътрешно допитване „Пулсът на Lidl“. Проучването отчита 90% удовлетвореност през 2019 г., както и позитивна нагласа сред служителите самите те да бъдат посланици на Lidl. През тези години, компанията засилва и своята позиция като предпочитан работодател. Днес вече е най-желаното работно място сред хранителните вериги, според проучвания на Employer of choice и Graduate Survey, които в последните две години събират мнения от близо 37 хил. работещи и студенти. Компанията получи още и престижното отличие Top Employer 2020 за България и Европа. Повече за конкурса може да видите тук: https://employerofchoice.bg/ , а всичко за работодателските практики и кариерните възможности в Лидл България, може да научите на https://jobs.lidl.bg/