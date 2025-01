МВнР: Приветстваме освобождаването на българската гражданка Даниела Гилбоа, държана в плен от "Хамас" над година

С голямо облекчение и радост България приветства освобождаването на българската гражданка Даниела Гилбоа, държана в плен от групировката “Хамас”. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на външните работи (МВнР).

"Това положително развитие е резултат от интензивни дипломатически усилия, в които България активно участва. България изразява специална благодарност към Катар, Египет и САЩ, и лично към емира на Катар Негово Височество шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, чиято решаваща роля и личен ангажимент в посредничеството бяха от ключово значение за постигането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците", се посочва още в съобщението на МВнР.

BREAKING:



The 4 former hostages have been transferred from the Red Cross to the IDF



Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy and Liri Elbag are in safe hands and are coming home 🇮🇱 pic.twitter.com/EduptObYLI