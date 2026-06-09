Кабинетът "Радев":

МВР обяви наследника на Георги Кандев като главен секретар

09 юни 2026, 12:13 часа 139 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР обяви наследника на Георги Кандев като главен секретар

Ръководителят на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар на МВР, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на 9 юни – ден след подадената оставка на досегашния заемащ поста Георги Кандев. Начело на СДВР пък ще застане някой от заместниците на Николов, все още не е ясно кой. Демерджиев благодари на Кандев за работата като главен секретар и добави, че ако някой е подходящ за титулярния пост, то той ще бъде предложен.

Оставката на Кандев

Припомняме, че Кандев стана главен секретар на МВР в края на февруари 2026 г. при идването на служебния кабинет на Андрей Гюров на власт. За няколко седмици той се превърна в лицето на акциите на полицията срещу групите за купуване на гласове, като получи висока популярност и подкрепа от обществото. Още: Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Снимка: Георги Кандев, БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди няколко седмици Кандев обяви, че криминално проявени са давали показания срещу него в прокуратурата. Става дума за скандала с т.нар. безплатна пътна помощ, за която се разбра от разследване на организацията "Антикорупционен фонд". Те разказаха за схемата, при която пътно-поддържащите фирми, избрани от АПИ, дават на една фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Според Кандев показания срещу него е давал собственикът на въпросната фирма - Юлиян Ангелов, по прякор Картофа.

Още: В МВР няма място за поезия и литература: Бивш министър и зам.-министър с коментар за оставката на Георги Кандев

Кой е Любомир Николов?

Снимка: Любомир Николов, БГНЕС

Любомир Николов е роден на 22.09.1977 г. в гр. София. Завършил е висшето си образование в УНСС през 2003 г. Постъпва в системата на МВР през 2001 г. Преминава през следните длъжности: полицай в охранителна полиция „Аерогара София“, инспектор в сектор „Икономическа полиция“ при Първо РУ - СДВР, инспектор в сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, началник на сектор БОП - Варна, началник на отдел „Североизточен“ в ГДБОП, директор на ОД МВР Хасково, заместник- директор на ГДБОП. От 19.06.2023 г. е назначен за директор на СДВР.

Още: Като Борисов и Радев: Емил Дечев не изключва хипотезата Кандев да започне политическа кариера

Преминал е международен полицейски курс на обучение в ILEA Будапеща. "През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална парична награда, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I-ва степен от министъра на вътрешните работи", пише във визитката му в сайта на СДВР.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВР СДВР главен секретар на МВР главен секретар Любомир Николов Иван Демерджиев Георги Кандев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес