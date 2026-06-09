МВР обяви наследника на Георги Кандев като главен секретар

Ръководителят на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар на МВР, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на 9 юни – ден след подадената оставка на досегашния заемащ поста Георги Кандев. Начело на СДВР пък ще застане някой от заместниците на Николов, все още не е ясно кой. Демерджиев благодари на Кандев за работата като главен секретар и добави, че ако някой е подходящ за титулярния пост, то той ще бъде предложен.

Оставката на Кандев

Припомняме, че Кандев стана главен секретар на МВР в края на февруари 2026 г. при идването на служебния кабинет на Андрей Гюров на власт. За няколко седмици той се превърна в лицето на акциите на полицията срещу групите за купуване на гласове, като получи висока популярност и подкрепа от обществото. Още: Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Снимка: Георги Кандев, БГНЕС

Преди няколко седмици Кандев обяви, че криминално проявени са давали показания срещу него в прокуратурата. Става дума за скандала с т.нар. безплатна пътна помощ, за която се разбра от разследване на организацията "Антикорупционен фонд". Те разказаха за схемата, при която пътно-поддържащите фирми, избрани от АПИ, дават на една фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Според Кандев показания срещу него е давал собственикът на въпросната фирма - Юлиян Ангелов, по прякор Картофа.

Още: В МВР няма място за поезия и литература: Бивш министър и зам.-министър с коментар за оставката на Георги Кандев

Кой е Любомир Николов?

Снимка: Любомир Николов, БГНЕС

Любомир Николов е роден на 22.09.1977 г. в гр. София. Завършил е висшето си образование в УНСС през 2003 г. Постъпва в системата на МВР през 2001 г. Преминава през следните длъжности: полицай в охранителна полиция „Аерогара София“, инспектор в сектор „Икономическа полиция“ при Първо РУ - СДВР, инспектор в сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, началник на сектор БОП - Варна, началник на отдел „Североизточен“ в ГДБОП, директор на ОД МВР Хасково, заместник- директор на ГДБОП. От 19.06.2023 г. е назначен за директор на СДВР.

Още: Като Борисов и Радев: Емил Дечев не изключва хипотезата Кандев да започне политическа кариера

Преминал е международен полицейски курс на обучение в ILEA Будапеща. "През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална парична награда, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I-ва степен от министъра на вътрешните работи", пише във визитката му в сайта на СДВР.