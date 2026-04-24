Кандев заговори за натиск: "И на мен ми казаха да се прибера" (ВИДЕО)

Главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с публично изявление, че е подложен на координиран натиск, в който по думите му участват както криминално проявени лица, така и бивши фигури от висшите етажи на вътрешното министерство. В публикация и видеообръщение във Facebook Кандев направи директна препратка към скандалния случай от Пловдив, при който служители на ГДБОП получиха нареждане "да се приберат", без да предприемат действия срещу контрабандисти на цигари.

"Да се прибера"

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност", заяви той.

По думите му натискът не е случаен и следва добре познат модел на сплашване. "Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри", подчерта Кандев.

Той разкри и конкретни детайли за случилото се. Според него, четири дни след изборите, в рамките на едва десет минути е получил серия от обаждания и съобщения от скрити номера в мобилно приложение. В тях му било съобщено, че по същото време лице с прякор "Картофа" и негови приближени дават показания срещу него в Софийската градска прокуратура.

Още: Йотова за Кандев: Бих му дала шанс да довърши това, което е започнал

"Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", заяви главният секретар.

Въпроси

Кандев постави публично въпроси към прокуратурата, като настоя за яснота около евентуални действия срещу него.

"Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега?", попита той.

В заключение главният секретар демонстрира твърда позиция: "Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера!", заяви Кандев.