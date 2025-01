Най-важните новини за деня: 26 януари 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 януари

"ЩЕ Я ПОЛУЧА": ДОНАЛД ТРЪМП ОБСЕБЕН, ЧЕ КАНАДА ЩЕ СТАНЕ 51-ВИ ЩАТ НА САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, докато летеше с Air Force One, че Канада е "страна, която трябва да бъде американски щат"."Те ще получат много по-добро отношение, много по-добри грижи и много по-ниски данъци, и ще бъдат много по-сигурни", заяви Тръмп пред репортерите, цитиран от Агенция "Франс прес" (АФП). Освен това президентът разказа за плановете си за Гренландия, като заяви, че според него САЩ ще я получат.

ЧЕТИРИ СЦЕНАРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: АНАЛИЗ

Като се пренебрегнат малко вероятните сценарии, като внезапната смърт на руския президент Владимир Путин или магическа украинска контраофанзива, има четири реалистични изхода от войната в Украйна, пише в свой анализ в. The Times. Ключовият фактор ще бъде способността на Доналд Тръмп да пречупи убеждението на Путин, че Русия може да оцелее след западната подкрепа за Украйна и в крайна сметка да победи. Това ще определи кой от тези сценарии ще се осъществи.

ВАЖНИ ТЪНКОСТИ И ЦЕЛИ ПРЕД РУСКАТА ОФАНЗИВА В УКРАЙНА: КУПЯНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ден на хвърляне напред на пушечно месо, ден на по-голяма почивка и тотални бомбардировки – това почва да се наблюдава що се отнася до руската военна тактика в Украйна. От две денонощия, освен в традиционно известното Покровско направление, руснаците почват да се съсредоточават по-сериозно в Краматорското направление и Часов Яр. Отделно, бомбардировките им в Курска област с "умни" авиационни бомби са буквално унищожителни – количеството бомби, дневно използвани там от руската армия, наброява десетки съгласно официалните украински данни. Само на 25 януари там са "изсипани" 57 руски авиобомби: В небрано лозе: Тежка среща за губернатора на Курска област с пострадали руснаци (ВИДЕО).

Combat footage of the challenging work of the warriors from the Ukrainian SOF 73rd Center in the Kursk region.



Raids, ambushes, sabotage, clean-up operations, and the neutralization of enemy personnel and equipment using all available means. pic.twitter.com/nLK9fhIhYD