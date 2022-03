Настъпването на пролетта - правилният период, в който да се погрижим за косата си

Tолкова много щастливи моменти ни очакват с вече настъпилия пролетен сезон, че нямаме търпение да приберем зимните си дрехи отново в гардероба и да усетим в най-скоро време допира от първите слънчеви пролетни лъчи и събуждащата се природна свежест. Но дали и състоянието на косата ни е готово за тази толкова чакана и искана промяна? Определено можем да кажем, че пролетта, като един истински преходен сезон, изпитва до краен предел състоянието и издръжливостта на нашата коса. След тежките и студени зимни дни, тя определено може да се окаже суха и без нужния за нея блясък, като изтощеният ѝ външен вид определено цели да ни подскаже, че трябва да вземем спешни мерки за нейната изискваща грижа.

Нова пролетна визия

Какво по хубаво можем да направим за началото на този сезон, освен да посетим любимия ни фризьорски салон и да приведем прическата си в една истинска пролетна самодива. След неблагоприятните зимни атмосферни условия косата ни определено има нужда от малко освежаване, като на този етап трябва напълно да забравим за използването на сешоар, преса или маша, защото нямаме нужда от още допълнително изсушаване на косъма. Малко подравняване, изрязване на цъфтящите краища и подхранване с етерични масла е една чудесна терапия, с която можем да посрещнем с подходяща и освежена визия сезона на пролетта.

Последваща грижа

След като сме се погрижили за първия етап от външния вид на нашата коса, е хубаво да помислим и за последващата ѝ грижа. Много често след края на зимния сезон организмът ни има нужда от допълнителни минерали и витамини, които да окажат съществено влияние и върху състоянието на косата ни. Консумирането на сезонни плодове и зеленчуци може да бъде първото благоприятно действие, с което да подкрепим целия ни организъм, включително и външната ни красота. Но ако все още не можем да открием подходящите храни, с които да засилим недостига на минерали и витамини в тялото ни, можем да наблегнем на хранителни добавки с витамините B, C и D, които могат да се окажат истински нужен благодат за сияйния и здрав вид на нашата коса.

Удоволствието, което се превръща в грижа

За финал оставихме едно наистина прекрасно удоволствие, което всъщност може да се окаже онази най-нужна и правилна техника, когато става въпрос за грижата и здравето на нашата коса, а именно масажът. Да отделим по няколко минутки на ден за масаж на скалпа е техника, при която можем да открием толкова много предимства освен неземното удоволствие, че ще ни е трудно да ги изброим всичките в този материал - намаляване на косопада, подобрен растеж на косъма, тонизиране на кожата на главата, подобряване кръвообращението на космения фоликул… и т.н. Удобството от това да масажираме главата си може да не се свежда единствено до услугите на специалисти, а е напълно възможно да го практикуваме сами при всяко едно свободно време от наша страна. На пазара могат да бъдат открити както подходящи четки за сресване с масажиращ ефект, така и куп други подходящи козметични устройства, с които освен да отпускаме натрупалото се напрежение в главата ни, засилваме и нужната грижа за нашата прекрасна и сияйна коса - две в едно!

Това бяха нашите няколко съвета за това как да се погрижим за външния си вид след края на зимния сезон.