Навсякъде се затопля, само в едни град студ. Времето утре - 22 януари 2026 г.

На 22 януари, четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и 0°, а максималните - между 2° и 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Най-ниската отрицателна температура е прогнозирана за Монтана, където се очакват минус 8 градуса. Във Враца - минус 6, а във Видин - минус 5 градуса. Най-високата максимална температура се очаква в Благоевград - прогнозата е за плюс 11 градуса. В София минималната температура ще бъде минус 2 градуса, а максималната - 6. 

Следващите дни

През следващите два дни ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна в петък ще преобладава слънчево време, в събота ще се увеличи високата и средната облачност.

