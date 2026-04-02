Защо има спад в подкрепата за Румен Радев: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

Защо има спад в подкрепата за Румен Радев преди предсрочните парламентарни избори на 19 април? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Според последното проучване на агенцията, коалицията на експрезидента Румен Радев “Прогресивна България“ все още е първа политическа сила, макар и с лек спад: “След този първи ентусиазъм регистрираме известно, аз го наричам охлаждане на този ентусиазъм. Дотолкова доколкото първоначално заявеното желание да бъде подкрепена формация около него, в момента се реализира все пак в по-нисък дял реално заявена подкрепа.“

“Алфа Рисърч“ отбелязва пренос на подкрепа от други партии към Радев преди всичко от БСП-Обединена левица и от националистическите формации, като “Възраждане“, МЕЧ, ИТН и “Величие“.

Комбинация от фактори

На какво все пак се дължи охлаждането към експрезидента? Частично една от причините е, че Радев продължава да критикува, без обаче да предлага алтернатива:

“Аз бих казала, че то (охлаждането, бел. ред.), се дължи също на комбинацията от фактори, един от които е всъщност заявеният формат, под който ще участва и най-вече лицата, които бяха включени в тази формация.

Защото докато той беше единтсвено лице, много хора изразяваха желание да го подкрепят. В момента, в който обаче станаха ясни и конкретни имена, и тук нямам предвид просто популярните спортисти, които бяха включени в листите,

а по-скоро имам предвид конкретни имена по места, които хората в съответните райони не припознават като предпочитаните от тях кандидати.

Не на последно място и откровено лица, които имат специфичен бекграунд, накараха част от решилите да го подкрепят, да дадат крачка назад, най-общо казано.

Какви са намеренията му

Що се отнася до това доколко е мълчал, или не, всъщност той напоследък започна, наблюдаваме изборните обиколки по страната, на които съвсем еднозначно да показва какви евентуално биха били намеренията му след изборите.

И за всички, които поне по неясни за мен причини споделяха, че все още не знаят, нека да изчакаме, да видим каква ще му е програмата и т. н., би трябвало вече да е ясно в каква посока и накъде би водило страната едно оглавявано от него правителство.

И по отношение на геополитическите въпроси. Мисля, че малко хора могат да имат съмнения вече какви точно основни намерения стоят зад тази формация.“

Геновева Петрова каза още дали ще се отрази на вота за ДПС на Делян Пеевски активността на служебния вътрешен министър Емил Дечев и МВР по отношението на купуването на гласове.

Тя обясни и защо подкрепата за ПП – Дб вече не е на нивото от времето на протестите.

