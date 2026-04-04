Правителството на Гюров:

Борисов увери: Война у нас няма да има, само ви плашат (ВИДЕО)

04 април 2026, 11:05 часа 1471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борисов увери: Война у нас няма да има, само ви плашат (ВИДЕО)

България води такава политика, че всички ни обичат - и араби, и евреи, американци и европейци, украинци и руснаци - всички. В страната ни няма да има война, само ви плашат. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението си в Алфатар.

Той бе разведен из града от кмета Янка Господинова. "Най-малката община в Силистра, но изключително успешни мандати - направихме страшно много неща за местните хора, развихме града. Придоби наистина европейски вид. Правим инвестиции във всички населени места", каза Господинова. Тя показа на Борисов паметника на Васил Левски в центъра на града, дарение от проф. Гаврилов. С второ дарение ще бъде открит паметник на Ботев на входа на общината. Неговото откриване предстои на 2 юни.

"Дела трябват, а не думи. Показваш направеното и не говориш", коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов пожела хубави празници на гражданите, като уточни, че изборите са състезание, не са на живот и смърт, работата трябва да върви и да има добри резултати. "Стягайте се на 19-и да се справим добре", заяви той. "След 19 април ние пак ще си остнем хора", добави той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес