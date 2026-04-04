Правителството на Гюров:

Крум Зарков с тежка диагноза за сделката на кабинета с Украйна

04 април 2026, 10:12 часа
Снимка: БГНЕС
"Безотговорни" и "антиинституционални". Така лидерът на БСП Крум Зарков определи подписаното от служебното правителство споразумение с Украйна. По думите му подобни решения не могат да се взимат без обществен и политически дебат. "Не може да се прави политика на тъмно", подчерта той в ефира на Нова телевизия.

Зарков уточни, че макар Андрей Гюров да има правомощия да представлява държавата в международните отношения и да подписва споразумения, в случая по-важен е контекстът. Според него служебният характер на управлението и сложната политическа обстановка в страната и света изискват по-внимателен подход. "Остават 15 дни до изборите. Такива решения трябва да бъдат оставени на следващото парламентарно мнозинство", заяви Зарков.

Той коментира и войната в Украйна, като посочи, че действията на Русия могат да бъдат определени като акт на агресия, но по-важният въпрос е как конфликтът да бъде прекратен.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Относно отношенията с Румен Радев, Зарков отбеляза, че той остава уважавана фигура, но не е партиен лидер на БСП. "Той е поел по свой път, но не е изключено нашите пътища да се пресекат", каза още той. 

Лидерът на БСП беше категоричен, че партията няма да си партнира с формации, които според него олицетворяват отхвърленото от обществото статукво още от 2013 г., като посочи ДПС и ГЕРБ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес