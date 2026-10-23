НСО на прицел: Хроника на най-големите гафове, катастрофи и скандали около службата

Инцидентът, при което журналистката Соня Колтуклиева бе групово избутана от охранител на Националната служба за охрана (НСО), за пореден път извади на преден план въпроса за ролята и поведението на държавните гардове. Сблъсъкът с представител на медиите и превишаването на правомощията за пореден път подклаждат обществения дебат докъде се простират задълженията и правомощията на службата да пази висшите държавници и къде започва нарушаването на гражданските права.

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По закон Националната служба за охрана е специализирана структура към президента на Република България, чиято основна функция е да гарантира физическата сигурност на първите в държавата — президент, председател на Народното събрание, премиер, както и на чуждестранни държавни глави и делегации. Въпреки че служителите ѝ разполагат със специален статут, оръжие и право на специален режим на движение по пътищата, през годините НСО все по-често става участник в тежки инциденти.

Пробив в сигурността

Опитът за покушение срещу Ахмед Доган, който стана на 19 януари 2013 г. остава един от най-мрачните и шокиращи в историята на българската охранителна служба. По време на Осмата национална конференция на ДПС в НДК, нападателят Октай Енимехмедов се качва необезпокояван на трибуната, изважда газов пистолет и го насочва срещу тогавашния лидер на партията Ахмед Доган.

Оръжието засича, а охраната на НСО реагира със закъснение – самият Доган успява да отблъсне ръката на нападателя, преди гардовете да го повалят. Проверката доказва сериозни нередности в пропускателния режим и контрола на влизащите в залата.

След инцидента началникът на личната охрана на Доган и редица служители са дисциплинарно уволнени, а инцидентът повдига въпроси за ефективността на службата при масови мероприятия.

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Сблъсъкът в "Росенец"

В разгара на лятото на 2020 г. политикът Христо Иванов и негови сподвижници правят опит да акостират с лодка на публичния плаж до лятната резиденция, свързвана с Ахмед Доган, в парк "Росенец". Служители на НСО посрещат гражданите на брега, като ги избутват обратно в морето, отказват да се легитимират и дори изхвърлят българското знаме, поставено от протестиращите.

Тази ситуация предизвиква национално възмущение и масови протести, които прерастват в антиправителствени демонстрации. Скандалът коства поста на тогавашния началник на НСО ген. Красимир Станчев, който подава оставка. ОЩЕ: Двама гардове от НСО са уволнени дисциплинарно заради случая в „Росенец“

Черна хроника на пътя

Законът да дава право на автомобилите на НСО да се движат със специален режим - светлинни и звукови сигнали. Но това не ги освобождава от отговорност на пътя. През годините редица инциденти завършват с тежки материални щети, ранени и дори смъртни случаи.

Най-тежкият инцидент в история на службата става на входа на Аксаково на 16 май 2024 г. Тогава автомобил на НСО, превозващ Кирил Петков, се сблъсква на Т-образно кръстовище с цивилен автомобил. Водачът на другата кола загива на място, а съпругата му е тежко пострадала. Инцидентът предизвиква огромен обществен отзвук и експертни дебати за скоростта, с която се движат кортежите, и спазването на правилата за движение при извънградски пътувания.

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През септември 2019 г. автомобил на НСО, превозващ тогавашния председател на парламента Цвета Караянчева, катастрофира тежко на главния път Силистра – Шумен. Караянчева е със счупена ключица и е транспортирана с военен хеликоптер до София.

През декември 2019 г. служебен автомобил на НСО блъска 14-годишно момиче на пешеходна пътека на бул. „Драган Цанков“ в София. Детето е прието в болница с опасност за живота и претърпява тежки операции, преди състоянието му да се стабилизира.

През годините има и други инциденти с коли на НСО. През май 2022 г. кола от кортежа на президента Румен Радев катастрофира на входа на Пловдив, след като тежкотоварен автомобил навлиза в насрещното движение, ранявайки двама служители на НСО. Преди това – през януари 2021 г. кола на НСО пък се удря в тролейбус на градския транспорт в центъра на София – на кръстовището на ул. „Раковски“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

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Битови скандали

Освен големите катастрофи, НСО е замесено и в по-дребни скандали, като агресивно шофиране, изтласкване или скандално паркиране. Такъв бе случаят със съоругата на президента Румен Радев - Десислава Радева от ноември 2018 г. Тогава гражданин засне и разпространи видеоклип, на който се вижда как автомобилът на НСО прави рискова маневра и навлиза в насрещното движение по булевард, за да откара първата дама пред входа на моден бутик.

Всички тези инциденти поставят отново въпроса нужна ли е реформа и по-строг контрол над НСО, за да не се превръща охраната в заплаха за гражданите.