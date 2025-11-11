На косъм от зверска катастрофа: Коли на НСО летят в насрещното край Пловдив (ВИДЕО)

Джипове със сини лампи, придружавани от полицейски автомобил, създадоха сериозно напрежение сред шофьорите по пътя между Пловдив и Карлово. Според видео, разпространяващо се в социалните мрежи, специализираните автомобили на Националната служба за охрана са се движили в насрещното платно, изпреварвайки на сантиметри останалите коли. Някои водачи са били принудени да спрат и да се отбият в банкета, за да пропуснат колоната.

На кадрите се вижда как джиповете преминават на опасно близко разстояние от автомобилите по пътя. Още: НСО играят със светофарите и създават риск от катастрофи: Сигнал от Трайчо Трайков

Не е ясно кой е пътувал в колоната със специален режим. Сцената обаче предизвика широка дискусия онлайн. Част от потребителите посочват, че правилното действие в подобни ситуации е водачите да отбият и да дадат предимство на кортежа.