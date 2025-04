Посрещаме първия изтребител F-16 утре (ВИДЕО)

Първият изтребител F-16, блок 70, трябва да кацне в България на 2 април по договора, който страната ни сключи с "Локхийд Мартин". Машината беше представена през февруари на официална церемония в Южна Каролина. Съобщава се, че изтребителят ще прелети цялото разстояние до авиобаза "Граф Игнатиево" на собствен ход, със зареждане във въздуха. А авиобазата е готова да го приеме, въпреки че ремонтите там продължават.

Bulgaria’s first F-16 Block 70, delivered. ✅🇧🇬 With upgraded radar, avionics and weapon systems, the F-16 Block 70 jet showcases our commitment to delivering capabilities that strengthen global security and support international partnerships. pic.twitter.com/XyZeBm8Oqv