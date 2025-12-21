Прогноза за времето - 22 декември 2025 г. (понеделник)

През нощта над повечето райони ще бъде облачно и мъгливо. В източните части от страната ще е с превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София – около 0°. Утре ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°.

Атмосферното налягане е около средната стойност за месеца и ще е без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ