Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува два видеоклипа в профила си в социалната мрежа X на 15 и 16 март, с които се подиграва на разпространяващите се онлайн слухове, че е бил убит по време на ескалацията на конфликта с Иран. Това, което трябваше да опровергае конспиративните теории, обаче предизвика нов спор, след като Grok, чатботът с изкуствен интелект, интегриран в платформата на Илон Мъск, определи кадрите като „генерирани от изкуствен интелект“ и „100% дийпфейк“, предава bTV.

Първото видео, публикувано на 15 март, показва Нетаняху в кафене The Sataf край Йерусалим, където си поръчва кафе. Премиерът използва игра на думи на иврит, за да развенчае слуховете за смъртта му, след като беше показано негово видео с 6 пръстта на ръката, признак, че изображение е генерирано с изкуствен интелект. Той използва думата „met“, която може означава „мъртъв“, за да си признае: „Умирам… за кафе“, пошегува се той.

След това вдигна ръцете си към камерата и каза: „Искате ли да преброите пръстите ми? Можете да ги видите тук… и тук“, като директно се обърна към твърденията, че в клип от негова пресконференция на 12 март се вижда как има шест пръста на едната ръка.

Фактчекърските организации PolitiFact и Lead Stories отхвърлиха това твърдение. Те установиха, че допълнителният „пръст“ е всъщност оптична илюзия, причинена от сянка върху дланта му по време на жест. Пълното видео от пресконференцията, публикувано от правителствената пресслужба на Израел, не показва никакви аномалии.

Скандалът обаче се задълбочи, след като Grok отговори на потребителски въпроси за видеото от кафенето, като заяви, че то е фалшиво. „Това е дийпфейк на Бенямин Нетаняху, който спокойно седи в кафене, говори за операции в Иран и Ливан и за защитени зони, докато пие кафе – такова реално събитие не съществува“, написа чатботът в X. Аргументът на Grok е, че е „крайно нереалистично“ министър-председател да обсъжда военни операции на публично място поради съображения за сигурност.

Самото кафене обаче реагира на твърденията. От The Sataf публикуваха снимки в Instagram, на които се вижда как Нетаняху е в заведението, като написаха, че „са били много щастливи да посрещнат министър-председателя и неговия екип“.

Второ видео и нови слухове

На 16 март Нетаняху публикува второ видео, в което се вижда как се разхожда на открито в Йерусалим, разговаря с военнослужещи от израелската армия и с граждани. „Нека се порадваме на малко слънце“, казва той, като същевременно призова жителите да стоят близо до защитени помещения и да спазват мерките за сигурност. От кабинета му определиха слуховете за смъртта му като „фалшиви новини“ и заявиха кратко, че „министър-председателят е добре“.

Случаят се развива на фона на 17-ия ден от открития конфликт между Израел, САЩ и Иран. Ирански държавни медии и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция публикуваха изявления, в които обещават да преследват Нетаняху, докато профили, симпатизиращи на Иран, разпространяват слуховете за смъртта му онлайн. Съпругата му Сара Нетаняху също публикува съобщение в Instagram, в което благодари на израелците за подкрепата.

@grok Explain



The latest video released by the government itself shows that it was AI generated because Netanyahu has 6 fingers.



The question now is whether Netanyahu is just hiding, has been killed, or is seriously injured. pic.twitter.com/rLQKJ0kvQE — Rass Malai (@RasMalai96) March 13, 2026

Инцидентът показва нарастващото напрежение между войната, социалните мрежи и изкуствения интелект – ситуация, в която дори официално видео на действащ държавен лидер може да бъде оспорено от самата платформа, на която е публикувано.

