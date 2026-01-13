Pulse Therme Bansko, който постави Банско на световната СПА карта

Когато навън е студено и сме по-малко активни, мускулите и ставите ни често започват да се напрягат и да болят. Спа терапиите подпомагат релаксацията и възстановяването на организма през цялата година, а през зимата са особено ценни – студът, намалената активност и зимните спортове натоварват тялото, а процедурите подпомагат естественото му възстановяване и укрепване.

Новият Pulse Therme Bansko, който е предназначен за лица над 18 години и изграден в Grand Hotel Bansko, предлага СПА пространства, подходящи именно за зимна терапия, които подпомагат възстановяването и укрепването на организма.

Местоположението е ключово, а планинския район на Банско, където се намира и новия СПА център, допринася за зимното възстановяване – чистият планински въздух и спокойната природна среда усилват ефекта на СПА терапиите.

Вътрешните и външните термални басейни на Pulse Therme Bansko предоставят естествена топлина, която отпуска мускулите и ставите, подобрява кръвообращението и подпомага възстановителните процеси на организма – особено ценни през студените зимни месеци.

Контрастната терапия с редуване на топли и студени басейни също е част от зимната програма, като стимулира циркулацията и дава енергия на тялото след физическо натоварване или студено време.

Солената стая предлага специална атмосфера, която подпомага дишането и допринася за укрепването на организма през зимата, особено в сезоните на настинка, а „Алпийската релакс“ зона с камина създава топла, уютна атмосфера за психическото и емоционалното възстановяване. Интерактивният Experence Pool добавя ново измерение на релакса – басейн потапя гостите в различни светове – всяко движение в водата разкрива нови отражения на светлина и цветове, създавайки усещането за малка, жива вселена под повърхността, където тялото се отпуска, а сетивата се събуждат.

Термалните води са истински подарък от природата – топли и богати на минерали, те подобряват кръвообращението, облекчават мускулното напрежение и подпомагат възстановяването на тялото. SPA терапиите в Гранд Хотел Банско правят престоя през зимата не само приятен, но и здравословен.

Pulse Therme Bansko е идеалното място за зимна СПА почивка – с разнообразни зони, включително вътрешни и външни термални басейни, контрастни басейни, солена стая, релакс кътове, джакузита, финландска сауна и хамам.

СПА Центърът работи от 09:00 до 22:00 през нощта, а през деня гостите могат да се насладят на брънчове и DJ партита. Комбинацията от топлина, релакс и забавление прави всяка визита незабравима, подпомага възстановяването на тялото и създава усещане за пълен баланс през студените зимни месеци.

