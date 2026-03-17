"София си няма друга работа и се занимава с нас": Недоволство в Скопие след български поправки в новия доклад на Вайц

Близо 100 изменения бяха внесени от български евродепутати към доклада на Томас Вайц за напредъка на Северна Македония. Това означава, че на практика една трета от всички изменения, внесени към доклада на Европейския парламент, идват от представителите на София, сякаш те нямат друга нужда или удовлетворение в ЕС - освен да се занимават с европейската интеграция на страната ни, пише "Либертас", позовавайки се на македонската медия „Независен“.

"Ако погледнем отново какво искат в измененията, се оказва, че основното им усилие е насочено към приемане на конституционните промени в Македония, но между редовете вече може да се „чете“, че започват да оспорват процедурата, т.е. заключенията на Съвета от 2022 г., че ако българите влязат в Конституцията, преговорите с северна Македония автоматично ще продължат", допълва още медията.

Новият доклад на Вайц

Новият проектодоклад на Вайц доведе до заглавия в официоза на властта на югозападната ни съседка "Нова Македония" от рода на "Томас без компас", тъй като докладчикът констатира, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията. ОЩЕ: "Томас без компас?": В Северна Македония се отрекоха от Вайц