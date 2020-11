Радков от "Капачки за бъдеще": Благотворителните организации да публикуват детайлни отчети

Интересно мнение изрази в социалната мрежа Лазар Радков - създателят на "Капачки за бъдеще", по отношение на медийното разследване и нашумелият въпрос за Help Karma

Публикуваме коментара му без редакторска намеса."Вчера, като гледах първото предаване за Help Karma, бях меко казано ... втрещен. Днес, след като гледах второто ... вече не знам, дали изобщо мога да намеря думи ... Знам обаче едно, и то е, че. Българите сме лъгани толкова много десетилетия наред, че повечето хора сме станали изключително недоверчиви. Към всичко. И с право. И въпреки това тежко наследство, последните години определно имаше раздвижване в положителна посока в областите на доброволчество, дарителство и благотворителност, като цяло.Както обаче знаем, покрай сухото гори и мокрото и сега на всички, които се раздават за някоя кауза и си лягат с чиста съвест, ще им бъде още по-трудно да убедят хората, че не всички са като Help Karma. Който следи "Капачки за Бъдеще", знае че там се стараем да публикуваме всичко, което можем за кампанията. Ако сте следили назад във времето знаете, че съм публикувал извлечения от банковите движения за година назад, за да се види, че от сметката излизат пари само и единствено за медицинска апаратура. Защото когато сме обявили, че 100% от всички постъпления от капачки и дарения отиват за даряване на медицинска апаратура и всички, които помагат на кампанията , го правят абсолютно про боно и на доброволни начала - смятам,че трябва да можем да го покажем и на практика. Не твърдя, че това е оптимално за функционирането на една благотворителна кампания, но така сме решили, така го правим.(Разбира се, винаги има разни банкови и административни такси, но те са под 1%). Като си казал, че 95% отиват за благотворителност, 95% средствата, които излизат от сметката трябва да отиват за благотворителност. Като си казал 90% , трябва 90% и т.н. Смятам, че точно сега е моментът, в който ВСИЧКИ организации, които се занимават с обществено полезна дейност и, които си лягат с чиста съвест,. Затова призовавам всички вас, които се раздавате за каузите, с които сте се захванали и които правите това, което говорите и говорите това, което правите - публикувайте колкото се може по-подробни отчети възможно най-скоро. От "Капачки за Бъдеще" ще го направим до края на следващата седмица. За всичко от ден 1. Нека хората видят, че има не една и две организации, които са напълно прозрачни и които правят точно това, което говорят. Смятам, че това в единственият начин. Не само сега заради Help Karma. Смятам, че това е най-добрият и единствен начин по принцип."