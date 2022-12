Sky News: Български граничари стрелят по мигранти на границата (ВИДЕО)

Кадри, заснети на 3 октомври край оградата на българо-турската граница, показват как 19-годишният Абдуллах Ел Рустум пада на земята, след като куршум преминава през ръката му и се забива в гърдите му. Той твърди, че е бил прострелян от български гранични служители, след като са заловили групата му да влиза незаконно в страната и са ги изтласкали обратно в Турция. Според медията това е първият случай, в който бежанец е прострелян с истински куршум по външна граница на Евросъюза.

REVEALED: First ever footage of a refugee being shot at an EU border@LHReports has obtained this shocking video where European border guards shoot a young Syrian refugee w/live ammunition at the Bulgaria-Turkey border



THREAD pic.twitter.com/MdZ0dWn98P