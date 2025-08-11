Войници и бойна техника на НАТО се придвижват по пътищата у нас

Транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника ще се извършва до 14 август, четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

Каква е причината?

Причината е ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“.

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни и във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

През май и юни също имаше придвижване на военнослужещи и военна техника.