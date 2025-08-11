Войната в Украйна:

Войници и бойна техника на НАТО се придвижват по пътищата у нас

11 август 2025, 14:55 часа 232 прочитания 0 коментара
Войници и бойна техника на НАТО се придвижват по пътищата у нас

Транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника ще се извършва до 14 август, четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

ОЩЕ: Заради учение: Транспортират военна техника през България

Каква е причината?

Причината е ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“.

ОЩЕ: Правят военен коридор от Италия до България, за да минава техниката по-бързо

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни и във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

През май и юни също имаше придвижване на военнослужещи и военна техника.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НАТО военна техника
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес