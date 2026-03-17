"Ние не изтезаваме пациентите": Д-р Гълъбова след поредния лош европейски доклад

Оценките са тежки, за пореден път. Заключенията винаги са едни и същи – лошо отношение към пациентите, нечовешко – връзвания, изтезания. Тази година има оценка, която за нас е не на място, защото Комитетът против изтезания няма правомощия да преценява с какви медикаменти работим и да се произнася по тях. Това каза в ефира на БНТ д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница, относно новия доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, който остро критикува България.

ОЩЕ: "Ужасяващи психопатни черти": Д-р Гълъбова ужасена от липсата на емоция у майка на момче от групата на Калушев

Отново има оценки и за кадрови дефицит. Тя обясни, че те не са хора, които изтезават. „Ние работим професионално в изключително тежки условия. Нужни са в пъти повече хора – в цивилизования свят съотношението е 1:1 до 1:3, а при нас е 1:10 лекар спрямо пациенти“, обясни лекарят.

Относно връзването на пациенти д-р Гълъбова подчерта, че в държавните психиатрични болници се настаняват пациенти с много тежки психомоторни възбуди. И даде пример с 40-годишен, употребил всякакви наркотици, който е бил докаран при тях, придружен от три полицейски екипа и два жандармерийски, използвали са 10 пъти тейзър, за да го фиксират.

ОЩЕ: "Защо те са сред нас?" Цветеслава Гълъбова каза какъв е правилният въпрос за психично болните

"Третират като места за лишаване от свобода и изпълняваме функции на приюти", каза тя.

Според нея, за да се реши проблемът с липсата на кадри, трябва да се направи всичко, предвидено в Стратегията за психично здраве.