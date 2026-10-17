Вселенският патриарх Вартоломей пристига на посещение у нас

Вселенският патриарх Вартоломей пристига днес в България, за да участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец, съобщиха от Българската патриаршия. През юли от Българската патриаршия казаха, че Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) е отправил покана до Вселенския патриарх Вартоломей за посещение в България, уточни БТА. То е свързано с участието на патриарх Вартоломей в тържествата, които ще се състоят през октомври по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител и закрилник на българския народ. Още: Светият Дух отстъпва място на шпионажа в Руската църква

Програмата на Вселенския патриарх

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Тогава църковна делегация, водена от Русенския митрополит Наум и в състав: Мелнишки епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, и д-р Александър Смочевски, посети Истанбул, Турция, където се срещна с Негово Светейшество и предаде поканата, и поздрав от българския патриарх Даниил и от Светия синод на БПЦ-БП. Срещата се състоя в храма "Света Неделя", Кондоскали, където бе отслужена тържествена света литургия по повод празника на света Неделя, се казваше в съобщението от БПЦ-БП.

Днес в 17:00 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей и на водената от него делегация от българския патриарх Даниил и от митрополити от Светия синод в Синодалната палата. В 18:00 ч. двамата патриарси ще открият монументалната изложба "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и с Министерството на външните работи на Република Гърция.

Изложбата "Света гора в София" представя архитектурата на атонските манастири и живота на монасите, като отправя послание за мир, хармония и различен начин на живот. Това каза на 13 октомври пред БТА кураторът на изложбата Павлос Трохопулос.

Експозицията е разположена на третия етаж в НДК и може да бъде разгледана до 15 ноември. Една от основните идеи на проекта е да даде възможност на жените, които нямат право да посещават Света гора, да се докоснат до атмосферата на Атон чрез изкуството. Художникът Макис Варламис (1942-2016), създал произведенията, е искал да пренесе Света гора извън нейните географски граници и да предложи на публиката преживяване, свързано с живота в манастирите, обясни Трохопулос.

Утре в 9:00 ч. българският патриарх ще бъде посрещнат в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". В нея от 9:15 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей. От 9:30 ч. в катедралата "Св. Александър Невски" ще започне тържествената архиерейска света литургия, в която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий - кратка заупокойна молитва, на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

В понеделник, от 9:00 ч. ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

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