Отличиха най-добрите идейни проекти в конкурса за идеен проект на многофункционална спортна зала в Стара Загора

На официална церемония днес бяха връчени наградите на лауреатите в конкурса за идеен проект на Многофункционална спортна зала, която ще бъде изградена в старозагорския парк „Артилерийски“.

Идейното предложение на „Атек – ВД“ ЕООД, гр. София събра най-висока оценка в обявения по реда на ЗОП „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, КВ.334А, по плана на гр. Стара Загора“, който се проведе през миналата година. На второ място беше класирано проектното предложение на „Тилев архитекти“ ЕООД, гр. София, а бронзът грабна „АТМ“ ЕООД, гр. София.„Конкурсът за идеен проект за Многофункционалната зала се проведе при засилен интерес и много участници, сериозно подходили към задачата. Радостното за нас беше, че имахме интерес от водещи проектантски бюра в България“, разказа в началото на церемонията главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева. Тя обясни още, че предстои да се пристъпи към изработване на работен проект, избор на екип и изпълнение.Наградите бяха връчени от част от журито, оценило проектите- зам.-кметът Красимира Чахова , началникът на началник отдел „Обществени поръчки“ в местната администрация Мария Боянова и гл. арх. Виктория Грозева. След връчване на официалната грамота авторският колектив в състав- проф. Валери Иванов, арх.Калоян Колев, доц.д-р.инж.Цветан Георгиев,гл.ас.,д-р. инж. Николай Милев и ландшафтен архитект Мария Грозева, представи пред присъстващите своето предложение. „Ние заложихме на няколко основни принципа, които са новаторски в българската проектантска практика. Съобразихме се с амбицията на общината да изгради уникален, многофункционален обслужващ комплекс, съчетаващ в себе си условия за спорт, за рекрeация, хранене, обслужване и търговия. Нашата работа беше предшествана от анализ на социокултурния и урбанистичен контекст на територията“, обясни проф. Валери Иванов. В края на официалната церемония беше открита изложба с конкурсните проекти. Тя ще може да бъде видяна в Културен център „Стара Загора“- фоайе етаж 2 до края на юни.Припомняме, че пpoeĸтнитe peшeния тpябваше дa пpeдлoжaт cъздaвaнe нa ycтoйчивa, фyнĸциoнaлнo пpигoднa и мoдepнa apxитeĸтypнa cpeдa, c плacтичнo фacaднo peшeниe, yниĸaлeн apxитeĸтypeн oбpaз и интepиop, както и зaдължитeлнo интeгpиpaнe нa cпopтнaтa зaлa c пapĸa и oĸoлнoтo зacтpoявaнe – ĸaтo oбeм, гpaдoycтpoйcтвeнo peшeниe и впиcвaнe нa cгpaдaтa в дeнивeлaциятa нa тepeнa. Cгpaдaтa щe oбeдинявa фyнĸции нa cпopтнo cъopъжeниe c ĸaпaцитeт 5200 ceдящи мecтa, ĸoнцepтнa зaлa и бизнec зoнa c ĸoнфepeнтeн блoĸ, xpaнeнe и paзвлeчeния и peĸpeaция. Oбщaтa cтoйнocт нa инвecтициятa в пpoeĸтиpaнeтo и изгpaждaнeтo нa cгpaдaтa e 25 000 000 лева c ДДC. На събитието присъстваха още зам.-кметът Янчо Калоянов на Община Стара Загора, проектантските колективи, архитекти, медии и граждани.