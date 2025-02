"Ако Джокович беше направил това, щеше да бъде дисквалифициран до живот" (ВИДЕО)

Квалификационният мач на Белгия за Купа "Дейвис" срещу Чили завърши драматично и разпали голям скандал в тениса. След като домакините водеха с 2:1, Зизу Бергс се изправи срещу Кристиан Гарин. След като разделиха началните два сета, двамата се оказаха в задънена улица при 5:5. След това настъпи хаос, когато белгиецът проби подаването на чилиеца и поведе с 6:5, а бурните му празненства извадиха от строя неговия съперник.

Белгиецът спечели гейма и се затича, за да отпразнува момента, но в еуфорията си се сблъска с Гарин, който падна на земята, след като получи рамо в лицето. Чилиецът показа, че окото му е подуто и не може да продължи участието си в срещата, но съдията на стола не уважи бурните протести на неговия щаб и нареди двубоят да продължи. Гарин беше прегледан от лекар и получи разрешение да играе, но отказа да се върне на корта и беше дисквалифициран. Така победата бе присъдена на Белгия с 6-3, 4-6, 7-5, която в крайна сметка триумфира в квалификационния мач с 3-1.

What on EARTH?! Bergs collides with Garin during his celebration 😳 pic.twitter.com/oEIwWiZEca

Чили протестира срещу резултата, но Международната федерация по тенис (ITF) не се поколеба. Те определиха ситуацията като "рядка, злощастна и много деликатна" и обясниха, че разбират емоциите, свързани с този необичаен инцидент, но окончателното решение е взето след разглеждане на всички факти и обстоятелства около него. Решението да не се допусне дефолт на Бергс предизвика критики в социалните мрежи, като бившият №16 в света Николоз Басилашвили намеси и Новак Джокович.

"Ако Новак беше направил това, щеше да бъде дисквалифициран до живот", написа Басилашвили, припомняйки за дисквалификацията на сърбина от US Open през 2021 г., след като случайно удари лайнсмена с топката в гърлото в опита си да върне топката на дете.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg