"Ако те накажат за 2 години, просто кажи "не", искам само 1 месец": Бивш №1 "призова" за нова мода в тениса

Бившият №1 Даниил Медведев се превърна в поредният тенисист, който коментира случая с Яник Синер. Както е известно, италианецът избегна изслушването си в Спортния арбитражен съд за двете положителни допинг проби, сключвайки споразумение със Световната антидопингова агенция (УАДА). Така, вместо да бъде застрашен от потециално изваждане от тениса за 2 години, той ще бъде извън кортовете само за 3 месеца.

Редица бивши и настоящи тенисисти се изказаха по случая. Новак Джокович "предположи", че "щом имаш добри адвокати, получаваш специално отношение". Скандалният Ник Кирьос определи случилото се като "тъжен ден за тениса", а към тях се присъедини и Даниил Медведев, който със своя характерен хумор демонстрира несъгласието си с развитието на събитията:

Daniil Medvedev on the Sinner case 👇



"I hope that from now on, everyone will be able to discuss with WADA and defend themselves like Jannik. If WADA tells you, 'It's a 2-year suspension', you answer: 'No, I want 1 month'. I hope that this will set a precedent." pic.twitter.com/MJfaCR2Pe8