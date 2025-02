Джокович за Синер: Явно ако си топ играч и имаш топ адвокати, получаваш специално отношение

Сръбската тенис звезда Новак Джокович коментира финалното наказание на Яник Синер след двете положителни допинг проби, дадени през март 2024 година. Синер ще бъде със спрени права за период от три месеца, като няма да пропусне турнир от Големия шлем и ще се завърне точно навреме за домашния Мастърс в Рим. Ноле смята, че този казус буди сериозни съмнения за специално отношение спрямо Синер, като подчерта, че това е мнение и на други играчи от тура.

"Изглежда, че можеш да повлияеш на резултата, ако си топ играч и имаш достъп до най-добрите адвокати. Синер и Швьонтек са невинни, това беше доказано. Яник ще бъде отстранен за три месеца поради някои грешки и небрежност на някои членове на екипа му, които работят в тура. Това също е нещо, което аз лично и много други играчи намираме за странно", започна Джокович.

"Разговарях с доста играчи в съблекалнята - не само през последните няколко дни, но и през месеците преди това. Повечето от тях не са доволни от начина, по който протече целият процес, и не смятат, че той е бил справедлив. Мнозина смятат, че е имало специално отношение", каза още бившият номер 1 в тениса, който бе сред основателите на Асоциацията на професионалнитe тенисисти, защитаваща интересите на играчите в тура.

"Видяхме случаите на Симона Халеп, Тара Мур и други играчи, които може би са по-малко известни, които години наред се бориха да разрешат случаите си или бяха отстранени за дълго време. Мисля, че наистина е време да се направи нещо и да се обърне внимание на системата, защото е ясно, че структурата не работи по този начин", завърши Ноле, който изгоря за два Шлема заради липса на Covid ваксина, а Синер остана невредим след две положителни допинг проби.

