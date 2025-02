"Вече може свободно да се зобите, да давате положителни допинг проби и да играете тенис без проблем"

Австралийският тенисист Ник Кирьос, който е известен с пиперливия си език, не спести нищо по адрес на Яник Синер след дискусионното 3-месечно допинг наказание на италианеца. Кирьос е на мнение, че това наказание е несправедливо, като определи това като "един тъжен ден за тениса". Австралиецът стигна дори по-далеч, като направи иронични коментари, че вече всеки може свободно да се допингира, да играе тенис през това време, а после няма да му бъдат отнети нито пари, нито точки, нито титли.

"Към бъдещите поколения тенис играчи - считано от днес, може свободно да се допингирате "без да знаете", да давате положителни резултати на допинг тестове, да играете през цялото това време и накрая да се споразумеете за 3-месечно наказание, като няма да ви бъдат отнети никакви пари, точки или титли, а освен това ще можете напълно свободно да си продължите напред с живота", започва Ник Кирьос в профила си в Instagram.

🇦🇺 Nick Kyrgios reacts to Jannik Sinner’s 3-month ban agreement with WADA:



“Sad day for me - someone who has played this sport since I was 7 years old.



I pray that kids that play this sport do it the right way.”



📸 Nick’s IG pic.twitter.com/08jn6H39wb