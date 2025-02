"Нечувана несправедливост е наказанието на Синер спрямо това на Джокович за Covid ваксината"

Световният номер 1 в тениса Яник Синер се размина с много леко наказание за двете положителни допинг проби, които даде още през март 2024 година. Италианецът, в чието тяло бе открит анаболният стероид клостебол, ще е със спрени състезателни права за период от 90 дни. Интересното е, че наказанието започва от 9 февруари и ще приключи на 4 май, което означава, че Синер няма да пропусне участие в нито един от турнирите от Големия шлем.

Наказанието на Синер предизвика множество полемики в света на тениса. Шампионът в Големия шлем Стан Вавринка реагира остро на новината за минималното наказание на Синер, като коментира, че от днес вече не вярва в чистия спорт. В социалните мрежи пък заваляха сравнения между наказанието на Синер и това, което се случи с Новак Джокович около пандемията от коронавирус, когато заради липса на Covid ваксина пропусна два турнира от Шлема.

"Значи Новак Джокович не бе допуснат до два турнира от Шлема (Australian Open и US Open през 2022-ра) заради това, че не е ваксиниран срещу коронавирус. А Яник Синер ще има право да играе на всички турнири от Големия шлем, въпреки че даде две положителни допинг проби. Това е нечувана несправедливост", пише коментаторът Джеймс Мелвил в профила си в Туитър, в който има над половин милион последователи.

