Алкарас изпревари "Голямата тройка" с историческо постижение

Карлос Алкарас продължава да се поставя в една категория с най-великите в историята на тениса по отношение на техните постижения на същата възраст. Тази неделя испанецът стана шампион на закрито, като по този начин вече има АТР трофеи на всички възможни настилки – клей, трева, хард на открито и хард на закрито. До момента в колекцията му липсваше титла в зала, но тя вече е факт след успеха му над Алекс де Минор на финала на турнира от сериите ATP 500 в Ротедрам.

Алкарас постигна това на зашеметяваща възраст - 21 години и 9 месеца. Искате ли да знаете на каква възраст го направиха Роджър Федерер, Рафаел Надал или Новак Джокович? Тримата представители на "Голямата тройка" трябваше да почакат по-дълго от младия испанец.

Федерер бе на 21 години и 10 месеца, когато попълни колекцията си по този показател. На Надал и Джокович, както при Федерер, тревата отнема най-много време за първа титла. Испанецът стига до първи трофей на тревни кортове в Куинс през 2008 г. на 22-годишна възраст. Джокович пък попълва колекцията си от успехи на всички настилки с триумфа на Уимбълдън през 2011 г., когато е на 24 години и 1 месец.

Age when winning a title on all surfaces (clay, grass, outdoor hardcourt, indoor hardcourt):



Novak Djokovic - 24 years 1 month

Rafael Nadal - 22 years

Roger Federer - 21 years 10 months

Carlos Alcaraz - 21 years 9 months



Special.