Карлос Алкарас с дебютна титла на закрито - пребори Демона и вече има 17 трофея в кариерата си (ВИДЕО)

Световният номер 3 в тениса Карлос Алкарас успя да спечели дебютна титла на закрито в кариерата си, след като триумфира на турнира от сериите ATP 500 в Ротедрам. 21-годишният испанец надви австралиеца Алекс де Минор с 6-4, 3-6, 6-2 след близо два часа битка на големия финал, за да си заслужи първи трофей през 2025 година и общо 17-ти в кариерата си на ATP ниво.

Алкарас започна силно срещата, но във втората част позволи спад в представянето си - най-вече при играта от бекхенд. Де Минор докара мача до трети сет, но там Карлос бе безмилостен и спечели с лекота. Испанецът е 11-ият шампион в Ротердам, който е в топ 3 на световната ранглиста по време на турнира, като за последно в такава позиция бе легендарният Роджър Федерер през 2018-а.

It means so much to me to win in Rotterdam! 🏆 It has been a very special week! 🔝 Thank you for the support from day one! ❤️ Congratulations @alexdeminaur for the tournament and a tremendous battle today in the final! 🤝🏻🔥



📸 @atptour pic.twitter.com/VSBzt8NF2H