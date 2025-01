Американец изуми феновете в Мелбърн: Върти лицеви опори по средата на мач (ВИДЕО)

Американецът Бен Шелтън се представя страхотно в тазгодишното издание на Australian Open, след като се класира за полуфиналите на надпреварата за първи път в своята кариера. Младият тенисист стигна до тази фаза на турнира, след като победи италианеца Лоренцо Сонего с 6:4, 7:5, 4:6 и 7:6(4). В битка за място на финала на Откритото първенство на Австралия 22-годишният Шелтън ще срещне световният номер 1 Яник Синер.

По време на днешния си мач с Лоренцо Сонего, Бен Шелтън направи нещо, което изуми всички фенове по трибуните и пред телевизорите. Американецът реши да направи няколко лицеви опори по средата на двубоя. В четвъртата част, при резултат 2:1 сета за Шелтън, се стигна до тайбрек. Той бе изключително оспорван като се стигна до 4:3 точки в полза на американеца. В този момент бе ред на Сонего да сервира.

Fly across the court and start doing press-ups? 💪



Only Ben Shelton 🤣🤸‍♂️#AusOpen pic.twitter.com/kAW3Tr3y5j