Тенис от друга планета: Джокович и Алкарас взривиха публиката на Australian Open (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в тениса Новак Джокович се класира за полуфиналите на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Сърбинът стори това, след като победи испанеца Карлос Алкарас с 6:4, 6:4, 6:3 и 6:4 на 1/4-финалите. Двубоят между двамата беше доста дълъг и продължи над три часа и половина, в които зрителите се насладиха на тенис от световна класа.

Джокович и Алкарас демонстрираха своята класа по време на двубоя, но едно разиграване хвана окото на организаторите. В четвъртия сет на мача, при резултат 2:1 сега и 4:2 гейма за Ноле, се стигна до дюс. Сърбинът се бореше да направи пробив, докато съперникът му, който сервира в гейма, се опитваше да се върне в мача. Двамата направиха невероятно разиграване, което продължи над минута и 20 секунди.

STOP IT, YOU TWO 🤯



Tennis from another planet between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz!