Четвърта загуба: Зверев отказа Григор Димитров и от финал в Чънду (ВИДЕО)

Двубоят започна кошмарно за Григор Димитров, след като допусна пробив още в първия гейм. Оттам нататък Зверев взе контрола над събитията на корта и съхрани преднината си от пробив до края, а в последния гейм успя да осъществи втори брейк, за да спечели с 6-3.

Втората част бе значително по-равностойна. В нея Димитров не допусна да бъде пробит, но и той не успя да стигне до пробив на сервиса на Зверев. В крайна сметка се стигна до тайбрек, където Саша Зверев успя да направи два последователни минипробива, за да спечели със 7:2 точки.

На финала Зверев ще премери сили с Роман Сафиулин, който победи Лоренцо Музети в другия полуфинал. Григор пък ще трябва да се фокусира върху следващите си два турнира на азиатска земя - АТП 500 в Пекин и Мастърс 1000 в Шанхай.

След азиатското турне Григор ще атакува титла на европейска земя.

Final No.3️⃣2️⃣ for Zverev! @AlexZverev defeats Dimitrov 6-3 7-6 to set up a #ChengduOpen Final clash with Safiullin! 🏆 pic.twitter.com/etkMqi8LGS